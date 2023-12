Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Scheune

Gera (ots)

Gera. In einen unbewohnten Vierseitenhof in Kleinbocka drangen bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom 15. bis zum 21.12.2023 gewaltsam ein. Die Unbekannten entwendeten aus einer Scheune einen Ofen im Wert von mehreren tausend Euro. Aufgrund des Gewichtes der Beute ist davon auszugehen, dass der Ofen aufwendig abtransportiert werden musste. Zeugen, welche in den vergangenen Tagen auffällige Personen oder Fahrzeuge an dem Objekt beobachtete haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (0365 8234 1465) zu melden. (Bezugsnummer: 0333348/2023). (PZ)

