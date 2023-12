Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Weida. Am 21.12.2023 gegen 12:50 Uhr kam es auf der B92 am Abzweig Zossen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei PKW`s. Ein 83-jähriger wollte dabei auf die B92 auffahren und geriet mit seinem PKW in den Gegenverkehr. Eine 62-jährige PKW Fahrerin konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und beide Fahrzeuge kollidierten. Glücklicherweise wurden bei dem Unfall beide Fahrzeugführer nur leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand aber sehr hoher Sachschaden. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B92 durch die Polizei voll gesperrt werden. <BF>

