POL-MFR: (935) Mann mit Messer verletzt - Täter flüchtig

Am Miittwochvormittag (04.09.2024) soll ein bislang Unbekannter einen Mitarbeiter (34) der Technischen Hochschule in Wöhrd mit einem Messer verletzt haben. Anschließend flüchtete der Täter.

Den Angaben des 34-Jährigen zu Folge, wurde er kurz nach 09:00 Uhr beim Verlassen der Toilette im Gebäude der Hochschule in der Wassertorstraße von einem ihm unbekannten Mann angerempelt und mit einem kleinen Küchenmesser verletzt. Dieses wurde am Tatort zurückgelassen und von der Polizei sichergestellt. Der Verletzte kam mit dem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Nach ärztlicher Einschätzung bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr.

Zahlreiche Kräfte, darunter Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost, dem Unterstützungskommando Mittelfranken (USK), Hundeführern und dem Einsatzzug Ansbach waren in die Fahndung nach dem Flüchtigen eingebunden. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung vor Ort.

Die weitergehenden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung hat das Fachkommissariat der Nürnberger Kripo übernommen und bittet etwaige Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

