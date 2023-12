POL-DO: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person nach Pkw-Diebstahl

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1196 In Dortmund-Eving haben am Donnerstag (14. Dezember) wieder falsche Polizisten zugeschlagen. Ein 88-jähriger Dortmunder übergab einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag an die Betrüger. Die Polizei sucht nun Zeugen. Die Polizei hat aber auch einen Appell: Die Weihnachtszeit ...

