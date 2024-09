POL-BOR: Vreden - Pkw mutwillig beschädigt

Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Am Stadtkamp; Tatzeit: zwischen 20.09.2024, 10.00 Uhr, und 21.09.2024, 09.30 Uhr; Mutwillig beschädigt haben Unbekannte einen geparkten Pkw in Gescher. Der rote Ford hatte zwischen Freitag- und Samstagmorgen an der Straße Am Stadtkamp gestanden. Dort wurde er im Bereich des Hecks zerkratzt. Der Täter nutzte dafür vermutlich einen spitzen Gegenstand. Hinweise erbittet das ...

mehr