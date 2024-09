Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Geparkter Pkw beschädigt

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Feldmark;

Tatzeit: 21.09.2024, zwischen 15.30 Uhr und 16.05 Uhr;

Ihren Pkw hatte eine Frau auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Rhede abgeparkt, um einkaufen zu gehen. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite fest. Ein Unbekannter hatte einen langen Kratzer bis über beide Türen verursacht. Die Tat trug sich am Samstag zwischen 15.30 Uhr und 16.05 Uhr an der Straße Feldmark zu. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell