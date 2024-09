Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Metalldiebe unterwegs

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Industriestraße;

Tatzeit: 22.09.2024, zwischen 11.00 Uhr und 16.30 Uhr;

Auf Metall abgesehen hatten es Unbekannte am Sonntag in Ahaus. Die Täter entwendeten von einem frei zugänglichen Lagergelände einer Firma diverse Kupferkabel und Messing. Das Geschehen spielte sich zwischen 11.00 Uhr und 16.30 Uhr an der Industriestraße ab. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell