Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

HEF

Zusammenstoß zwischen Linienbus und Pkw

Bad Hersfeld. Am Montag (07.10.), gegen 9.35 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Linienbusfahrer die Jenaer Straße aus Richtung Erfurter Straße kommend. Währenddessen fuhr eine 52-jährige Fahrerin mit ihrem VW rückwärts aus einer Parkbucht auf die Jenaer Straße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen ihr und dem Linienbus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro.

Verkehrsunfall zwischen Kleinbus und Pkw

Friedewald. Am Montag (07.10.), gegen 14.05 Uhr, befuhr ein 74-jähriger Fahrer aus Friedewald mit seinem Opel die Hönebacher Straße in Richtung B62. Als eine 44-jährige Fahrerin aus Borken mit ihrem Kleinbus, einem Mercedes-Benz, aus einer Hofeinfahrt herausfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw des 74-Jährigen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Schlitz. Am Montag (07.10.) kam es gegen 17.10 Uhr auf der L 3176 in Fraurombach an der Einmündung zur Straße "Am Eichberg" zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 29 -Jähriger aus Fulda mit seinem VW Polo die Straße "Am Eichberg" und wollte auf die L 3176 in Richtung Michelsrombach einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 21-jährigen VW Golf-Fahrerin aus Schlitz, die die L 3176 in Richtung Schlitz befuhr. Der 29-jährige Fahrzeugführer wurde in seinem Pkw eingeklemmt und konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr befreit werden. Die 21-Jährige konnte sich eigenständig aus ihrem Pkw begeben, wurde jedoch ebenfalls schwer verletzt. Die Unfallbeteiligten wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Zur Klärung des Unfalls wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen ein Unfallgutachter hinzugezogen. Vor Ort waren zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, die Freiwillige Feuerwehr Schlitz sowie eine Streife der Polizeistation Lauterbach im Einsatz. Die Strecke war für die Zeit der Unfallaufnahme insgesamt drei Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

