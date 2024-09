Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schlägerei in Tankstelle

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In einer Tankstelle in der Flinsberger Straße kam es am Mittwoch gegen 20.30 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Polizeibeamte der Polizeiinspektion Eichsfeld konnten beide Männer am Ort des Geschehens antreffen. Es wurden Ermittlungen wegen der wechselseitig begangenen Körperverletzungen eingeleitet. Beide Männer im Alter von 28 Jahren erhielten Platzverweise für die Tankstelle.

