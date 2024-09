LPI-NDH: Kabelbäume in Straßenlaternen durchtrennt

Leinefelde (ots) - Bei einem Auffahrunfall in der Heiligenstädter Straße verletzte sich am Dienstagnachmittag eine 22-jährige Volkswagen-Fahrerin. Diese bemerkte zu spät, dass ein vor ihr fahrender Skoda die Fahrt verlangsamte und fuhr auf. An beiden Autos entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

