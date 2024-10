Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Rositz: Am 29.09.2024, ca. 16:35 Uhr, beabsichtigten Polizeibeamte in der Ortslage Rositz einen Mopedfahrer zu kontrollieren. Der Mopedfahrer entzog sich jedoch der Kontrolle, indem er, trotz anhaltenden Verkehr und Gegenverkehr, überholte. Einige Fahrzeuge mussten eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im Bereich des dortigen Kindergartens überholte der Flüchtige ein vorausfahrendes Fahrzeug trotz Gegenverkehr, wodurch beide Fahrzeuge durch starkes Abbremsen einen Unfall verhindern konnten. Der Fahrer des Mopeds konnte letzten Endes in der Talstraße gestellt werden. Es handelte sich um einen 15-jährigen Simsonfahrer. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet (Bezugsnummer 0253859/2024) . Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, insbesondere die beiden Fahrzeugführer, welche sich in Höhe des Rositzer Kindergartens befanden und durch ihr Handeln einen Zusammenstoß vermieden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710, bei der Polizei Altenburg zu melden. (RK)

