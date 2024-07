POL-KN: (Schiltach Lkr. Rottweil) Rollerfahrerin bei Unfall verletzt - Verursacher flüchtet (25.07.2024)

Konstanz (ots) - Ein Rad fahrender Exhibitionist hat am Donnerstagabend Passanten an einer Bushaltestelle auf der "Untere(n) Laube" belästigt. Gegen 21.30 Uhr fuhr der Mann mit einem dunkelblauen Herrenrad auf der Busspur an der Haltestelle Bürgerbüro vorbei. Als er an einer dort wartenden 17-Jährigen vorbeifuhr, zog er sich seine Badehose herunter und wackelte mit ...

