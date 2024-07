Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall im Kreisverkehr - Motorradfahrer leicht verletzt (26.07.2024)

Radolfzell (ots)

Ein Motorradfahrer hat bei einem Unfall auf der Haselbrunnstraße am Freitagmittag leichte Verletzungen erlitten. Ein 22-jähriger BMW-Fahrer war auf der Haselbrunnstraße in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Im Kreisel streifte das Auto einen 54 Jahre alten Motorradfahrer, der sich aus der Schützenstraße kommend bereits im Kreisverkehr befand. Der Biker stürzte und verletzte sich leicht. Eine Versorgung durch die Besatzung eines Rettungswagens vor Ort war ausreichend. Um das nicht mehr fahrbereite Motorrad, an dem Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- EUR entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst. Den Schaden am BMW schätzte die Polizei auf rund 1.000 Euro.

