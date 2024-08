Polizei Düren

POL-DN: Brände durch Blitzeinschläge

Aldenhoven (ots)

In Niedermerz und Dürboslar gab es gestern (13.08.2024) Dachstuhlbrände nachdem der Blitz eingeschlagen war.

In der Von-Paland-Straße in Niedermerz schlug gegen 17:30 Uhr der Blitz in ein Mehrfamilienhaus ein, woraufhin der Dachstuhl des Gebäudes in Brand geriet. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen. Neben dem Dachstuhl wurde eine Wohneinheit beschädigt. Es wurden keine Personen verletzt.

Bewohner zweier Reihenhäuser in der Straße Am Biemerhof in Dürboslar hörten gegen 21:30 Uhr einen lauten Knall. Kurz darauf informierten Nachbarn sie, dass der Dachstuhl brenne. Auch hier war der Blitz eingeschlagen. Die Feuerwehr rückte an und brachte das Feuer unter Kontrolle. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen und wurden vor Ort von Rettungskräften erstversorgt.

