Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Räuberischer Angriff auf einen Kraftfahrer in Geestland/Langen

Cuxhaven (ots)

Am 02.07.2024, um 16.15 Uhr, parkte der Fahrer eines weißen PKW BMW sein Fahrzeug im hinteren Bereich des Parkplatzes der Weser-Elbe-Sparkasse in Geestland/Langen, in der Leher Landstraße 27. In diesem Augenblick wurde die Beifahrertür des PKW aufgerissen und eine männliche Person stieg in den PKW, um mehrmals auf den Fahrer einzuschlagen. Der Täter forderte das Opfer mehrfach verbal auf, das Fahrzeug zu verlassen, offensichtlich um in den Besitz des PKW zu gelangen, flüchtete dann aber unverrichteter Dinge, vermutlich in Richtung Bremerhaven. Der männliche Täter trug dunkle Bekleidung und sprach mit wahrnehmbarem Akzent. Die Polizei in Geestland bittet etwaige Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen jeglicher Art machen können, sich unter der Rufnummer 04743-9280 zu melden.

