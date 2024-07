Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus Geestland

Cuxhaven (ots)

E-Scooterfahrer leicht verletzt, Unfallgegner flüchtet Geestland/ Langen. Am Montag, den 01.07.2024, gegen 13:15 Uhr, wollte ein 22-jähriger Bremerhavener vom Kohlhofsweg nach links in den Narzissenweg abbiegen und zeigte es durch Handzeichen an. Trotzdem wurde er dabei von einem Pritschenwagen überholt und erfasst. Der E-Scooterfahrer stürzte und verletzte sich leicht, während der Pritschenwagen vom Unfallort flüchtete. Da das Kennzeichen erkannt wurde, konnte der ebenfalls 22-jährige Flüchtige ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell