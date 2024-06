POL-PPWP: Auffällige Fahrweise führt zur Anzeige

Kaiserslautern (ots) - Eine Sachbeschädigung an einem Peugeot 307 im Stadtteil Erlenbach rief am Wochenende die Polizei auf den Plan. Wie den Beamten mitgeteilt wurde, stand der Wagen einer 36-Jährigen von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 6 Uhr, in der Straße "Stockwiesen". Der Frau fiel bei der Rückkehr an ihr Auto auf, dass der Kotflügel auf der Beifahrerseite zerkratzt war. Die Polizei geht aktuell von einer ...

mehr