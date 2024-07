Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Cuxhaven.Radfahrerin durch Unfall verletzt

Cuxhaven (ots)

Am Montag, 01.07.2024 um 15:15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße Abschnede in Cuxhaven. Eine 73-jährige Cuxhavenerin übersah beim Einbiegen in eine Grundstückauffahrt mit ihrem Pkw die ordnungsgemäß auf der Fahrbahn fahrende 20-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde hierbei leicht verletzt.

