Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Cuxhaven. Handtasche entwendet

Cuxhaven (ots)

Am gestrigen Montag gegen 13:30 Uhr wurde einer 87- jährigen Cuxhavenerin die Handtasche entwendet. Die ältere Dame hatte sich an ihrem Pkw im Parkhaus eines Einkaufmarktes an der Abschnede befunden, als ein unbekannter Täter die Handtasche aus ihrer Hand nahm und mit der Tasche davonlief. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- vermutlich männlich - ca. 1,70 m bis 1,80 m groß - vermutlich unter 30 Jahre alt ("jugendlicher" Laufstil) - gelber Pullover - helle (blonde) Haare

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werde gebeten, die Polizeidienststelle in Cuxhaven unter 04721 5730 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell