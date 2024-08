Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Gaststätte am Ludwig-Erhard-Platz - Täter entwenden Geldkassetten aus Spielautomaten

Düren (ots)

Am frühen Montagmorgen (12.08.2024) brachen Unbekannte in eine Gaststätte am Ludwig-Erhard-Platz ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 03:26 Uhr und 03:30 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Lokal und hatten es dabei offenbar gezielt auf die dortigen Spielautomaten abgesehen. Diese wurden ebenfalls mit Gewalt geöffnet, um die darin befindlichen Geldkassetten zu entwenden. Über die genaue Höhe des gestohlenen Geldbetrags liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

