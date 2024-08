POL-DN: Einbrecher bei Tat gestört

Düren (ots) - Zwischen Sonntagmittag (11.08.2024) und Montagmorgen (12.08.2024) brachen bislang unbekannte Täter in einen Lebensmittelmarkt in der Josef-Schregel-Straße ein. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 13:30 Uhr am Sonntag und 07:29 Uhr am Montag verschafften sich die Täter Zugang zu dem Geschäft in der Dürener Nordstadt. Sie entwendeten Bargeld aus der Kasse. Der genaue Umfang des Diebesguts stand zum ...

mehr