BPOLI L: Betonplatten und Einkaufwagen von Zug überrollt- zwei Jugendliche als Tatverdächtige gestellt

Leipzig (ots) - Am 22. März 2024, 22:10 Uhr vergaß eine 20-Jährige ihre Umhängetasche am Hauptbahnhof in Leipzig. In den frühen Morgenstunden bemerkte die Vietnamesin den Verlust und wandte sich an den Service-Point im Bahnhof. Dort konnte ihr zwar die Tasche ausgehändigt werden, jedoch fehlte ihr iPad im Wert von ca. 500EUR. Die Frau informierte die ...

