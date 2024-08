POL-DN: Motorradfahrer kollidieren in Kurve

Düren (ots) - Bei einem Autohändler in Birkesdorf wurden in der Nacht von Freitag (09.08.2024) auf Samstag (10.08.2024) Autoteile an mehreren Pkw entwendet. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 18:30 Uhr am Freitag und 09:30 Uhr am Samstag unberechtigt Zutritt zu dem Gelände eines Autohandels in der Straße Am Langen Graben. An mehreren Fahrzeugen wurden Autoteile, wie beispielsweise Scheinwerfer, abmontiert und entwendet. Mit ihrer Beute entfernten sich die ...

