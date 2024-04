Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mutmaßlicher Kupferdieb festgenommen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat am Sonntag einen mutmaßlichen Dieb - auf frischer Tat - festgenommen. Ein Zeuge rief die Polizei, nachdem er gegen 17.45 Uhr an einem leerstehenden Gebäude an der Dortmunder Straße verdächtige Beobachtungen gemacht hatte. Mehrere Personen sollen mit Kupferkabeln aus dem Erdgeschoss gekommen - und dann mit einem Fahrzeug weggefahren sein. Ein Tatverdächtiger konnte noch im Gebäude angetroffen werden. Der 40-Jährige aus Polen, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde festgenommen. Im gesamten Gebäude waren Wände und Decken geöffnet - und Kabel sowie Kupferrohre herausgerissen und gestohlen worden. Die weiteren Ermittlungen - auch zu weiteren Tatverdächtigen - dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell