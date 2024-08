POL-DN: Einbruch in Lebensmittelmarkt

Jülich (ots) - Am frühen Samstagmorgen (10.08.2024) kam es zu einem Einbruch in die Feuerwache in der Lorsbecker Straße in Jülich. Zwischen 01:00 Uhr und 06:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu den Räumlichkeiten. Die Einbrecher drangen sowohl in den Bereich der Spinde der Feuerwehrleute als auch in die Werkstatt der Wache ein. In beiden Bereichen wurden mehrere Fächer, Schubladen und ...

