Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Landkreis Fulda (ots)

Am Mittwoch (09.10.), gegen 21 Uhr, befuhr ein 74-jährige Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Fulda die Bundesstraße 458 aus Richtung Hilders kommend in Fahrtrichtung Fulda. Aus bislang unbekannten Gründen kollidierte sein Fahrzeug, ein Pkw Honda, in Höhe des Ortes Dietges mit einer ordnungsgemäß aufgestellte Baustellenwarnbake. Das Fahrzeug fuhr dann im weiteren Verlauf auf eine beginnende Baustellenleitplanke auf, überschlug sich und blieb im Baustellenbereich auf dem Dach liegen. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und wurde mit einem Krankenwagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus zur weiteren Versorgung verbracht. An der Baustellenabsicherung und dem Fahrzeug entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von circa 16.500 Euro.

