Polizei Mettmann

POL-ME: Festnahme nach Trickdiebstahl - Weitere Tatverdächtige flüchtig - Heiligenhaus - 2409068

Mettmann (ots)

Am Panoramaradweg in Heiligenhaus ist es am gestrigen Mittwoch (18. September 2024) zu einem Trickdiebstahl gekommen. Dabei entwendeten zwei Täter eine geringe dreistellige Summe Bargeld. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen kurz darauf festnehmen. Bei der Suche nach der zweiten Täterin bittet die Polizei um Hinweise.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 11.30 Uhr war eine 87-jährige Heiligenhauserin mit ihrem Rollator auf dem Panoramaradweg unterwegs. Etwa 100 Meter von einer Waschanlage an der Westfalenstraße entfernt sei sie eigenen Angaben zufolge von einer jungen Frau und einem jungen Mann angesprochen und nach dem Weg gefragt worden. Der männliche Tatverdächtige habe eine Karte hervorgeholt, während die weibliche Tatverdächtige sich an der Handtasche der Seniorin zu schaffen machte und eine geringe dreistellige Summe Bargeld entwendete. Die 87-Jährige bemerkte dies und sprach die mutmaßliche Diebin darauf an. Daraufhin flüchtete das Duo zu Fuß auf dem Panoramaradweg in Richtung Westfalenstraße/ Bahnhofstraße.

Mithilfe von Passanten verständigte die Seniorin die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der männliche Tatverdächtige, ein 26 Jahre alter gebürtiger Bosnier, festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Die weibliche Trickdiebin ist weiterhin flüchtig, weshalb die Polizei um Hinweise bittet. Die Frau kann wie folgt beschrieben werden:

- älter als 20 Jahre - circa 1,70 Meter groß - hatte lange, dunkle Haare - trug einen langen schwarzen Mantel

Die Polizei fragt: Wer hat die bislang unbekannte Tatverdächtige gesehen und kann Angaben zu ihrer Identität und ihrem Aufenthaltsort machen? Die Polizei in Heiligenhaus ist unter der Nummer 02056 9312-6150 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell