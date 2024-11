Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Daimler demoliert + Kind von Auto erfasst +

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Daimler demoliert

In der Zeit zwischen Dienstag (19.11.2024), 18:00 Uhr und Donnerstag (21.11.2024), 08:20 Uhr demolierte ein Unbekannter in Wetzlar einen schwarzen Daimler ML350. Das Fahrzeug parkte in diesem Zeitraum in der Weingartenstraße in Niedergirmes. Der Unbekannte verursachte am Daimler mehrere Dellen und zerkratzte den Lack, sodass ein Schaden von 8.000 EUR entstand. Hinweise nimmt die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: 06441 9180 entgegen.

Dillenburg: Kind von Auto erfasst

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind kam es am Mittwochmorgen (20.11.2024) gegen 09:00 Uhr in Dillenburg. Ein 40-jähriger Mann aus Dillenburg befuhr mit seinem Opel die Hindenburgstraße, als an der Fußgängerampel in Höhe der Hausnummer 21 ein 4-jähriges Kind auf die Fahrbahn trat. Der Opel-Fahrer bremste, konnte den Kontakt mit dem Kind jedoch nicht mehr verhindern. Das Kind stürzte, konnte aber selbstständig aufstehen und zu seiner Mutter laufen. Anschließend suchten Mutter und Kind einen Arzt zur genaueren Untersuchung auf. Nach Zeugenangaben zeigte die Fußgängerampel "rot".

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell