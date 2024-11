Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung; Mehrere Körperverletzungsdelikte; Heftige Auffahrunfälle

Reutlingen (ots)

Auseinandersetzung

Aus noch unbekannten Gründen ist es am Donnerstagnachmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Listpark gekommen. Zeugen hatten kurz vor 15.30 Uhr die Streitigkeit der Polizei gemeldet. Hierbei waren zwei Männer im Alter von 28 und 35 Jahren zunächst verbal aneinandergeraten. Im weiteren Verlauf schlugen diese dann gegenseitig aufeinander ein. Die Streifenbeamten brachten die Situation vor Ort schnell unter Kontrolle. Bei der Durchsuchung der beiden, erheblich unter Alkoholeinfluss stehenden Kontrahenten, konnten neben einem Messer auch Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die Männer auf freien Fuß gesetzt. Sie sehen nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (gj)

Nürtingen (ES): Ermittlungen nach Körperverletzungsdelikten

In Nürtingen ist es am späten Donnerstagabend innerhalb kurzer Zeit zu zwei Körperverletzungsdelikten gekommen. Gegen 23.20 Uhr gerieten ein 25-Jähriger und ein Unbekannter in der Kreuzkirchenstraße in einen Streit, in dessen Verlauf der 25-Jährige von seinem Kontrahenten einen Schlag mit einer Flasche auf den Kopf bekam. Die erlittenen Verletzungen mussten später im Krankenhaus versorgt werden. Nur rund 20 Minuten später waren ein 22-Jähriger und ein Bekannter im Bereich des Stadtbalkons in der Alleenstraße unterwegs und trafen dort auf zwei Unbekannte. Nachdem der 22-Jährige die Frage des Duos nach Zigaretten verneint hatte, wurde er beleidigt und von einem der Männer mehrfach geschlagen. Auch der verletzte 22-Jährige kam ins Krankenhaus. In beiden Fällen konnten die Täter von den hinzugerufenen Polizeibeamten nicht mehr angetroffen werden. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Delikten besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Nürtingen. (mr)

Esslingen (ES): Folgenreiche Unachtsamkeit im Straßenverkehr

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend bei Esslingen auf der B10 ereignet. Kurz nach 18 Uhr befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Mazda die Bundesstraße in Richtung Stuttgart. Nachdem dieser von der rechten auf die linke Fahrspur gewechselt hatte, musste ein vor ihm fahrender 46-Jähriger mit seinem Mercedes C200 verkehrsbedingt abbremsen. Der Mazda-Lenker erkannte dies zu spät und prallte mit seinem Wagen auf das Heck des Mercedes. Die beiden Insassen des Mercedes erlitten hierdurch leichte Verletzungen, die vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden konnten. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von 10.000 Euro und 8.000 Euro. Der Wagen des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten wurde eine Fahrspur der B10 für circa eine Stunde gesperrt. (gj)

Weilheim (ES): Heftig aufgefahren

Ein heftiger Auffahrunfall hat sich am Donnerstagnachmittag auf der L1214 zwischen Weilheim und Aichelberg ereignet. Gegen 17 Uhr war ein 20 Jahre alter Mann mit seinem VW Polo unterwegs auf der Landesstraße Richtung Aichelberg. Aufgrund eines Rückstaus geriet der Verkehr ins Stocken, was durch den 20-Jährigen zu spät erkannt wurde und dieser infolgedessen auf das Heck eines Citroen auffuhr. Dieser wurde durch einen 63-Jährigen gelenkt. Durch die Wucht der Kollision wurden beide Fahrer leicht verletzt und vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht. Beide Wagen wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge mindestens 7.000 Euro. Die L1214 war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten des weiten Trümmerfeldes für über eine Stunde komplett gesperrt. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell