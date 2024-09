Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unfall nach Aquaplaning

Wörrstadt (ots)

Am Abend des 05.09.2024 gegen 21:05 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der BAB643, Fahrtrichtung Wiesbaden, kurz vor der Anschlussstelle Mainz-Mombach. Der 20 jährige Fahrer des Unfallfahrzeuges kam aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit in Verbindung mit Aquaplaning von der Fahrbahn ab und prallte gegen die rechte Leitplanke. Dabei wurde die Leitplanke beschädigt und das Fahrzeug erlitt Totalschaden. Der Fahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten musste die BAB643 in Fahrtrichtung Wiesbaden voll gesperrt werden.

