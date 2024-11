Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Fahrzeuge beschädigt; Verkehrskontrolle; Einbrüche; Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Stuttgart (S): Schwerer Verkehrsunfall (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen auf der Flughafenstraße (K9515) an der Einmündung Flughafentunnel und B312 ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Esslingen. Ein 45-Jähriger war gegen 5.40 Uhr mit seinem VW-Touran auf der Flughafenstraße in Richtung Plieningen unterwegs. An der Einmündung zum Flughafentunnel kam es zur Kollision mit einem 28-Jährigen, der den bisherigen Ermittlungen zufolge an der dortigen Fußgängerampel von rechts kommend die Fahrbahn auf einem E-Scooter überquert hatte. Während der VW-Fahrer unverletzt blieb, musste der 28-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Beide Fahrzeuge, an denen ein Sachschaden von insgesamt rund 4.500 Euro entstanden war, waren nicht mehr fahrbereit und wurden sichergestellt. Zu den Ermittlungen der Verkehrspolizei wurde von der Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Verkehrspolizei Esslingen sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Angaben zum Hergang und zur Ampelschaltung machen können. Verkehrspolizei Esslingen, Telefon 0711/3990-420. (cw)

Filderstadt (ES): Mehrere Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

In der Mühlenstraße und der Marienstraße im Stadtteil Bernhausen hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Unbekannter sein Unwesen getrieben. Zwischen 19 Uhr und sieben Uhr zerkratzte ein Unbekannter mindestens sieben Fahrzeuge der Hersteller VW, Chrysler, Opel, Seat, Skoda und Mercedes, die dort am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkt waren. Der Sachschaden an den Autos dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 8.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/70913 um Zeugenhinweise. (jl)

Denkendorf (ES): Lkw mit mehreren Verkehrsverstößen

Die Verkehrspolizei Esslingen hat am Donnerstagnachmittag in der Körschtalstraße einen Lkw kontrolliert, bei dem gleich mehrere Verkehrsverstöße vorlagen. Zunächst hatte der 58-jährige Fahrer mit seinem Mercedes-Sattelzug das dortige Durchfahrverbot für Lkw missachtet. Bei der Überprüfung der Fahrerdokumente stellten die Beamten fest, dass der Lenker nicht im Besitz einer erforderlichen Berufskraftfahrerqualifikation war. Zudem wies die Dokumentation der Fahrzeiten mehrfach Lücken auf und auch der Fahrtenschreiben des Lkw war nicht wie vorgeschrieben in Betrieb. Den 58-Jähringen erwarten nun mehrere Bußgeldverfahren. (gj)

Aichtal (ES): Einbruch in Bäckerei

Eine Bäckerei in der Riedstraße ist in der Nacht zum Freitag von einem Kriminellen heimgesucht worden. Zwischen 20 Uhr und 6.15 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendete dort ebenso brachial einen Tresor mit Bargeld. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Frickenhausen (ES): Radfahrer bei Unfall verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend erlitten. Kurz nach 19 Uhr parkte eine 71 Jahre alte Frau mit einem Mercedes rückwärts auf die Mittlere Straße aus und touchierte dabei einen 58-jährigen Radler, der dort in Richtung Hauptstraße unterwegs war. Der Mann stürzte in der Folge zu Boden. Vom Rettungsdienst wurde er zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 1.000 Euro. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch in Imbissstand

In einen Imbiss in der Flughafenstraße ist ein Unbekannten in der Nacht zum Freitag eingebrochen. Der Täter verschaffte sich gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Innenraum und entwendete daraus Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Flughafen ermittelt. (rd)

Kirchheim (ES): Auseinandersetzung (Zeugenaufruf)

Am Freitagvormittag ist es im Außenbereich eines Bistros am Eugen-Gerstenmaier-Platz zu einer Auseinandersetzung gekommen. Gegen 10.50 Uhr weigerte sich Zeugenangaben zufolge ein Unbekannter, ein Entgelt für die Nutzung der Bistrotoilette zu entrichten und anschließend trotz Aufforderung einer Mitarbeiterin das Lokal zu verlassen. In der Folge soll es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Unbekannten und einem 61-Jährigen gekommen sein, der der Mitarbeiterin zu Hilfe kam und den Mann nach draußen bringen wollte. Im Außenbereich soll dieser den 61-Jährigen zu Boden gestoßen, ihn geschlagen und auf ihn eingetreten haben. Zusammen mit einer nicht an der Auseinandersetzung beteiligten Begleiterin flüchtete der Unbekannte in Richtung Schöllkopfstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der 61-Jährige wurde mit Verletzungen unbekannten Ausmaßes vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und der Polizei noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter Telefon 07021/501-0 zu melden. (rd)

Dettenhausen (TÜ): Auf geparkten Pkw aufgefahren

Die zwei Insassen eines Opel Mokka sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag auf der Weiler Straße nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Der 79-jährige Opel-Lenker befuhr kurz vor 9.30 Uhr mit seinem Wagen die Weiler Straße ortsauswärts. Dabei prallte er zwischen den Einmündungen mit der Westerstraße und der Helmuth-Bächle-Straße gegen einen parkenden VW Golf. Der Opel wurde in der Folge abgewiesen und prallte gegen einen Zaun. Sowohl der 79-Jährige als auch seine 73 Jahre Beifahrerin wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 21.000 Euro. (rd)

Bodelshausen (TÜ): Bei Einbruch Feuerlöscher versprüht

Ein Unbekannter hat sich in der Nacht zum Freitag gewaltsam Zutritt zum Jugendhaus im Bolgärtenweg verschafft. Der Täter hebelte zwischen 20.30 Uhr und sieben Uhr die Eingangstür des Gebäudes auf und öffnete im Inneren auch eine Bürotür brachial. Dort machte er sich an mehreren Schränken gewaltsam zu schaffen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Kriminelle zwei Geldkassetten mit etwas Bargeld. Da vom Täter im Inneren des Gebäudes auch ein Feuerlöscher versprüht wurde, dürfte der angerichtete Sachschaden den Wert des Diebesguts deutlich übersteigen. Zur Durchlüftung des Jugendhauses rückte auch die Feuerwehr an. Der Polizeiposten Bodelshausen ermittelt. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell