POL-RT: Verkehrsunfälle; Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort (Zeugenaufruf); Polizeibeamte beleidigt; Schlägerei; Brände

Körperliche Auseinandersetzung nach Unfall

Am Samstagabend ist es in der Kanzleistraße zu einem Vorfall im Straßenverkehr gekommen. Gegen 21.05 Uhr fuhr ein 44-Jähriger in seinem Dacia Duster in Richtung Stadtzentrum. Zur selben Zeit war eine vierköpfige Personengruppe im Begriff, die Fahrbahn auf Höhe der Einmündung Klosterstraße zu überqueren. Hierbei kam es zum Kontakt zwischen dem Dacia und einem 21-jährigen Fußgänger, der sich dadurch leicht verletzte. In der Folge gerieten der 44-Jährige und der 21-Jährige in Streit, wobei der Fußgänger dem Dacia-Fahrer zwei Faustschläge ins Gesicht versetzt haben soll. Eine medizinische Versorgung der beiden Beteiligten vor Ort durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen bezüglich eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Körperverletzung aufgenommen.

Metzingen (RT): Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag auf der Landesstraße 210 zwischen Metzingen und Kappishäusern ereignet hat. Gegen 12.10 Uhr befuhr der 31 Jahre alte Lenker eines Toyota Hilux mit Anhänger die L 210 in Richtung Metzingen, als das Gespann aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich einer leichten Rechtskurve zunächst ins Schleudern geriet und sich schließlich auf der Fahrbahn überschlug. Sowohl der Fahrer als auch sein 33-jähriger Mitfahrer konnten sich selbstständig aus dem verunfallten Fahrzeug befreien. Sie wurden aufgrund ihrer leichten Verletzungen vom Rettungsdienst vor Ort untersucht, mussten aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge war die L 210 bis gegen 15 Uhr gesperrt.

Engstingen (RT): Nach Unfall zu Fuß geflüchtet (Zeugenaufruf)

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat sich ein Verkehrsteilnehmer, welcher mit seinem Pkw am frühen Sonntagmorgen in der Daimlerstraße eine Kollision verursacht hat. Der bislang unbekannte Lenker eines Volvo XC 60 befuhr die Daimlerstraße kurz nach 03.00 Uhr in Fahrtrichtung Raiffeisenstraße. Hierbei stieß der Volvo mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Skoda Karoq zusammen, welcher wiederum auf einen davor parkenden Hyundai i30 aufgeschoben wurde. Der Unfallverursacher ließ sein Fahrzeug zurück und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 28.000 Euro, wobei der Volvo und der Skoda nicht mehr fahrbereit waren und letztlich abgeschleppt werden mussten. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher, zu dem es bereits erste Hinweise gibt, dauern an. Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich nach ersten Erkenntnissen eine Personengruppe an der Unfallörtlichkeit, welche möglicherweise Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen können. Diese Zeugen werden daher gebeten, sich unter Telefon 07121/9918-0 mit dem Polizeirevier Pfullingen in Verbindung zu setzen.

Zwiefalten (RT): Polizeibeamte beleidigt

Wegen eines betrunkenen Mannes sind Polizeibeamte des Polizeireviers Münsingen am späten Samstagabend nach Zwiefalten gerufen worden. Im Rahmen einer Festlichkeit in einer dortigen Halle wurde der Mann vom anwesenden Sicherheitspersonal mehrfach aufgefordert die Örtlichkeit zu verlassen, nachdem er sich zuvor ungebührlich gegenüber anderen Besuchern verhalten hatte. Als er dieser Aufforderung wiederholt nicht nachkam, wurde kurz vor Mitternacht die Polizei informiert. Auch gegenüber den eingesetzten Beamten zeigte er sich weiterhin aggressiv und unkooperativ. Da er auch einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, wurde er vorübergehend in Gewahrsam genommen. Aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung musste er die Nacht schließlich in einem nahegelegenen Krankenhaus verbringen. Da er während der polizeilichen Maßnahmen vor Ort mehrfach die eingesetzten Beamten beleidigte, sieht der Mann nun einer entsprechenden Anzeige entgegen.

Esslingen (ES): Schlägerei bei Sportveranstaltung

Im Rahmen einer Sportveranstaltung in der Dammstraße ist es am späten Samstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei größeren Personengruppen gekommen. Zunächst gerieten in der dortigen Sporthalle gegen 22.20 Uhr insgesamt circa 30 Personen aneinander, wobei laut Zeugenangaben von den Beteiligten unter anderem auch ein Messer und ein Hammer drohend gegen die jeweiligen Kontrahenten eingesetzt wurden. Im Anschluss flüchteten die Beteiligten aus der Halle. Als ein 20-Jähriger versuchte sich mit seinem Pkw von der Örtlichkeit zu entfernen, wurde er von einer Personengruppe, welche mit Hämmern und Teleskopschlagstöcken auf sein Fahrzeug einschlugen und es erheblich beschädigten, daran gehindert. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen konnte ein 21-jähriger Tatverdächtiger im Umfeld angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Eine von ihm mitgeführte Handsäge wurde beschlagnahmt. Er wurde nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wieder entlassen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind polizeilich bislang keine verletzten Personen bekannt geworden. Das Polizeirevier Esslingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Neuffen (ES): Brand in Küche

Zu einem Zimmerbrand ist es am Samstagmorgen in einem Mehrparteienhaus in der Hebelstraße gekommen. Nachdem gegen 09.00 Uhr über Notruf gemeldet wurde, dass es in der Küche einer Wohnung brennen solle, rückten zahlreiche Rettungskräfte an die Einsatzörtlichkeit aus. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatte die 39 Jahre alte Bewohnerin das Gebäude bereits selbst verlassen. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 29 Kräften im Einsatz war, gelöscht werden. Der Sachschaden an der betreffenden Wohnung, die nicht mehr bewohnbar ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache dauern an.

Mössingen (TÜ): Hüttenbrand

Am Samstagmittag ist es gegen 16.00 Uhr zum Brand einer Holzhütte in der Sebastiansweilerstraße gekommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die circa 20 Quadratmeter große Hütte, welche sich auf dem Areal der Schwefelquelle befindet, in Vollbrand. Ein weiteres Ausbreiten des Brandes konnte durch die Feuerwehr, welche mit drei Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften vor Ort war, verhindert werden. Durch das Feuer entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Balingen (ZAK): Brand durch technischen Defekt

Zu einem gemeldeten Brand sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Samstagvormittag in die Sonnenbergstraße ausgerückt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 09.40 Uhr aufgrund eines technischen Defekts in einer Garage zu einer Flammenbildung. Da die Garage mit der danebenstehenden Wohnung verbunden war, kam es zudem zu einer Rauchentwicklung im Gebäudeinneren. Hierbei erlitt die 74-jährige Bewohnerin leichte Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr, welche mit sieben Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand rasch löschen. Der Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Zimmern unter der Burg (ZAK): Totalschaden bei Fahrzeugbrand

Zu einem Fahrzeugbrand in Verlängerung des Selterwegs sind Feuerwehr und Polizei am Samstagmittag ausgerückt. Gegen 13.45 Uhr wurde über Notruf der Brand eines Fahrzeuges am dortigen Waldrand gemeldet. Der bei Eintreffen der Einsatzkräfte zwischenzeitlich in Vollbrand stehende Hyundai brannte nahezu komplett aus, wodurch ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro entstand. Die beiden Insassen konnten das Fahrzeug, welches mutmaßlich auf einem Glutnest abgestellt worden war, rechtzeitig verlassen. Sie wurden nicht verletzt. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

