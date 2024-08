Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB A81

Gem. Gerlingen: 39-Jähriger mit gefälschtem Führerschein und alkoholisiert in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (27.08.2024) ereignete sich gegen 11:00 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach und dem Autobahndreieck Leonberg, in Fahrtrichtung Stuttgart ein Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Volvo-Lenker befuhr zunächst den mittleren der drei Fahrstreifen. Vor ihm fuhr eine 44 Jahre alte BMW-Lenkerin. Im weiteren Verlauf überholte er diese rechts und scherte mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung zu knapp vor ihr ein, sodass es zu einer Kollision kam. Durch den Zusammenstoß entstand am BMW der 44-Jährigen ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 39-Jährigen fest. Ein anschließend freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Der Mann musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Außerdem händigte er einen gefälschten, ausländischen Führerschein aus, welcher von den Polizisten beschlagnahmt wurde. Der 39-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

