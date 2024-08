Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Unfall mit 30.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro und ein nicht mehr fahrbereiter PKW sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag (27.08.2024) gegen 11.40 Uhr im Kreuzungsbereich der Rotenacker- und der Paulinenstraße in Markgröningen ereignete. Eine 29 Jahre alte VW-Lenkerin befuhr die Rotenackerstraße in Fahrtrichtung Tammer Straße, wobei sie im Kreuzungsbereich mit der Paulinenstraße vermutlich die vorfahrtsberechtigte 80 Jahre alte Mercedes-Fahrerin übersah. Die beiden Fahrzeuge stießen in der Folge zusammen. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzte gab es keine.

