Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 25-Jährige wird Opfer von Kautionsbetrug

Ludwigsburg (ots)

Auf einer Immobilienplattform im Internet war eine 25-Jährige am Sonntag (25.08.2024) auf das Inserat einer Mietswohnung in Bietigheim-Bissingen aufmerksam geworden. Nach einer ersten Kontaktaufnahme mit den Anbietern wurde sie an eine britische Firma verwiesen, die die Wohnung angeblich verwalte. Dort wurde noch vor einer Besichtigung eine Kaution in Höhe von 1.800 Euro verlangt, welche die 25-Jährige auf ein ihr genanntes Konto überwies. Am Montag (26.08.2024) fiel der Betrug schließlich auf und die junge Frau erstattete Anzeige bei der Polizei, wodurch die Überweisung noch gestoppt werden konnte und kein Schaden entstand.

Die Polizei warnt: Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten heraus. Übermitteln Sie keine persönlichen Daten von Ausweis- oder Passdokumenten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell