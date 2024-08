Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeibilanz zum Markgröninger Schäferlauf 2024

Ludwigsburg (ots)

"Aus polizeilicher Sicht und in der Gesamtschau betrachtet, war der Schäferlauf 2024 ein gelungenes Fest, das über die vier Festtage hinweg fröhlich, geordnet und überwiegend friedlich verlief, auch wenn es unter den Eindrücken der Geschehnisse vom vergangenen Freitag in Solingen stand", resümiert Hans-Christian Hecker, Leiter des Polizeireviers Vaihingen an der Enz. "Die Ereignisse veranlassten uns dazu, das polizeiliche Einsatz- und Kräftekonzept ab Samstag anzupassen. In der Bilanz der polizeilichen Einsatzanlässe ist festzustellen, dass weniger Körperverletzungsdelikte im Vergleich zum Vorjahr begangen wurden", so der Revierleiter. "Das polizeiliche Einsatzkonzept hat mit einem angemessenen, der aktuellen Lage entsprechenden Kräfteansatz jederzeit die Sicherheit für die vier Festtage gewährleistet."

Rund 123 eingesetzte Polizistinnen und Polizisten sorgten über die vier Festtage für die Sicherheit der etwa 75.000 Besucher. Die Anzahl der hierbei registrierten Straftaten ist im Vergleich zum Vorjahr gleichbleibend. Ein leichter Rückgang ist im Bereich der Körperverletzungsdelikte zu verzeichnen. Es wurden insgesamt fünf Körperverletzungen registriert. Hiervon handelte es sich in zwei Fällen um eine gefährliche Körperverletzung, bei der die Personen lediglich leicht verletzt worden waren. Sexuell belästigt wurde eine 34-Jährige Frau am Rande des Festgeländes von einem bislang unbekannten Mann. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Des Weiteren wurden der Polizei unter anderem drei Diebstahlsdelikte, eine Beleidigung sowie eine Sachbeschädigung gemeldet.

Im Zusammenhang mit verkehrsrechtlichen Verstößen brachten die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten insgesamt 99 Fahrzeuge zur Anzeige. Davon mussten 24 Fahrzeuge abgeschleppt werden, da sie insbesondere in Rettungswegen und auf Umleitungsstrecken verkehrsbehindernd abgestellt waren. Der Gemeindevollzugsdienst der Stadt Markgröningen ließ weitere 28 Fahrzeuge abschleppen und fertigte zusätzlich zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell