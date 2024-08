POL-LB: Marbach am Neckar: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots) - Mit schweren Verletzungen wurde ein 61 Jahre alter Mountainbike-Fahrer am Montag (26.08.2024) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 15.30 Uhr in Weil im Schönbuch in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der 61-Jährige fuhr die Paulinenstraße in Richtung Holzgerlingen entlang, als vor ihm ein 26 Jahre alter ...

