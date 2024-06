Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Täterfestnahme nach Diebstahl aus mehreren Fahrzeugen - weitere Geschädigte und Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag gegen 02:25 Uhr beobachtete ein Zeuge über eine Überwachungskamera, wie sich ein Mann einem geparkten Fahrzeug in der Edith-Stein-Straße näherte und in diesem Zuge überprüfte, ob das Fahrzeug verschlossen ist. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Eine Polizeistreife des Polizeirevier Wiesloch konnte den 25-jährige Mann unweit der Örtlichkeit antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Zunächst gab der Mann gegenüber den Beamten an, lediglich spazieren zu gehen. Bei seiner darauffolgenden Durchsuchung konnte Bargeld in Form von Scheinen und Münzen im niedrigen dreistelligen Bereich festgestellt werden. Auf das Bargeld angesprochen, gab er an, dass er dieses aus einem weißen und schwarzen Pkw gestohlen habe. Neben dem Bargeld, einem Pfefferspray und einem Einhandmesser, konnten das Streifenteam außerdem verschreibungspflichtige Arzneimittel, für die er keinen Nachweis vorzeigen konnte, sowie geringe Mengen Marihuana auffinden. Für die weiteren strafprozessualen Maßnahmen wurde der 25-Jährige auf das Polizeirevier gebracht, wo er nach Beendigung der Maßnahmen entlassen wurde. Der Polizeiposten Walldorf hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet weitere Geschädigte und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Tel.: 06227/841999-0 zu melden.

