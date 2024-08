Polizeipräsidium Ludwigsburg

Böblingen

Herrenberg: 16-jähriger Tatverdächtiger wegen gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Ein 16 Jahre alter Jugendlicher befindet sich seit Freitag, 23. August 2024, in Untersuchungshaft, da er dringend tatverdächtig ist, am Mittwoch, 21. August 2024, gemeinsam mit weiteren Mittätern eine gefährliche Körperverletzung begangen zu haben. Die Tat soll sich gegen 18.10 Uhr im Bereich des Bahnhofs in Böblingen ereignet haben. Ein 20 Jahre alter Mann soll dort grundlos von den Tatverdächtigen angegriffen und, während er schon am Boden lag, mit Schlägen und Kniestößen attackiert worden sein. Die alarmierte Polizei konnte schließlich nur noch den verletzten 20-Jährigen antreffen. Die Ermittlungen führten anschließend zu dem 16-Jährigen, bei dem es sich um den Haupttäter handeln soll.

Mutmaßlich dürfte er auch in einen Streit verwickelt gewesen sein, der am 14. August 2024 zu einem gemeinsamen Einsatz der Bundespolizeiinspektion Stuttgart und des Polizeipräsidiums Ludwigsburg geführt hat (siehe Pressemitteilung vom 15. August 2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5844292).

Im Zuge der Ermittlungen wegen der gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil des 20-Jährigen erließ das Amtsgericht Böblingen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Haftbefehl gegen den 16-jährigen Libanesen. Hierauf wurde der Jugendliche an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen und im weiteren Verlauf einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den bereits erlassenen Haftbefehl in Vollzug und wies den 16-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die Ermittlungen dauern an.

