Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Hecke in Brand geraten; Einbrüche; Betriebserlaubnis erloschen; Nägel auf Straße ausgelegt; Kabelbrand; Reifen und Fensterscheiben beschädigt; Schweißgerät in Brand geraten

Reutlingen (ots)

Pliezhausen (RT): Hecke in Brand geraten

In den Übersbergweg sind die Einsatzkräfte am Montagmittag, gegen 14 Uhr, ausgerückt. Dort war zuvor die Hecke eines Wohngrundstücks in Brand geraten. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen rasch gelöscht werden, sodass kein größerer Sachschaden entstand. Beim Versuch, den Brand zu löschen, hatte sich ein jugendlicher Bewohner leichte Verletzungen zugezogen. Er wollte sich mit seiner Mutter selbstständig in Behandlung begeben. (mr)

Hayingen (RT): In Schule eingebrochen

In die Schule in der Schulstraße sind Unbekannte über das vergangene Wochenende eingebrochen. Am Montagmorgen wurde entdeckt, dass sich Kriminelle zwischen Freitagabend, 20.15 Uhr, und Montag, 7.15 Uhr, über eine Türe gewaltsam Zutritt zum Schulgebäude verschafft hatten. Dort brachen sie weitere Türen auf und gelangten so in den Verwaltungsbereich wo sie Schränke, Schreibtische und Schubladen durchsuchten, wobei sie verschlossene Behältnisse mit Gewalt aufstemmten. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, mussten sie sich mit einem kleineren Bargeldbetrag aus einer Portokasse begnügen. Die Höhe der Sachschäden an den Türen und dem Inventar kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Zwiefalten hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Dettingen/Erms (RT): Mit erloschener Betriebserlaubnis unterwegs

Obwohl sein Pkw nicht den Vorschriften entsprach und die Betriebserlaubnis deshalb erloschen war, ist ein 34-Jähriger am Montagvormittag kurz vor 9.30 Uhr mit seinem VW Golf in Dettingen/Erms unterwegs gewesen. Einer Streifenbesatzung des Verkehrsdienstes Tübingen fiel das Fahrzeug in der Kappishäuser Straße auf und führte daraufhin eine Kontrolle durch. Die Beamten stellten fest, dass am Fahrzeug die vorgeschriebenen Reflektoren fehlten und auch das eingebaute Fahrwerk in Kombination mit den montierten Sonderrädern nicht ordnungsgemäß war. Dazu war die angebrachte Fensterfolie nicht zugelassen. Der Mann sieht nun einem Ordnungswidrigkeitenverfahren entgegen. (gj)

Wernau (ES): Nägel auf Straße ausgelegt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt der Polizeiposten Wernau nach mehreren Vorfällen, die sich seit Ende Oktober 2024 im Bereich Haldenweg / Lindenstraße / Hohe Straße ereignet haben. Schon mehrfach wurden dort von wohl ein und demselben Unbekannten Nägel auf Grundstücken, Fußwegen oder der Straße ausgelegt. Zuletzt wurde ein identischer Fall am Montagmittag (02.12.2024) bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Zu einem Schaden an den Fahrzeugen, die über die Nägel gefahren waren, kam es nach derzeitigem Kenntnisstand bislang nicht. Zeugen oder Geschädigte, die der Polizei noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07153/9724-0 beim Polizeiposten Wernau zu melden. (mr)

Owen (ES): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte im Lauterweg ist ein Krimineller in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen. Zwischen 19.30 Uhr und 9.15 Uhr verschaffte sich der Einbrecher durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Gebäude, wo er nachfolgend weitere Türen aufbrach und in den Gastraum eindrang. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge ließ er einzelne Flaschen Alkoholika mitgehen, mit denen er sich anschließend unerkannt aus dem Staub machte. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): In Kiosk eingebrochen

Auf Bargeld dürfte es ein Unbekannter abgesehen haben, der zwischen Sonntagabend, 19.30 Uhr, und Montag, 9.25 Uhr in die Kioskgaststätte in einem Naherholungsgebiet zwischen Kirchheim und Reudern eingebrochen ist. Im genannten Zeitraum gelangte der Täter über ein Fenster gewaltsam ins Gebäude. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, musste er sich nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem kleineren Wechselgeldbetrag begnügen. Der hinterlassene Sachschaden dürfte den Wert der Beute um ein Vielfaches übersteigen. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (cw)

Tübingen (TÜ): Kabelbrand

Zu einem gemeldeten Backofenbrand sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Montagmittag in die Gmelinstraße ausgerückt. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatten dort Bewohner eines Mehrfamilienhauses kurz nach 14 Uhr einen Backofen ausgebaut, hierbei jedoch das Stromkabel abgerissen, was einen Kabelbrand auslöste. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort kam, war das Feuer bereits durch die Hausbewohner gelöscht worden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Verletzt wurde niemand. (gj)

Albstadt (ZAK): Reifen und Fensterscheiben beschädigt (Zeugenaufruf)

Zwei Fensterscheiben und eine Jalousie hat ein Unbekannter am Gebäude einer gemeinnützigen Einrichtung in der Sigmaringer Straße zwischen Mitternacht und ein Uhr beschädigt. In diesem Zusammenhang ist dort eine männliche Person, etwa 180 cm groß, schwarz gekleidet und mit einer Mütze, möglicherweise einer Bascecap, Handschuhen und Rucksack aufgefallen. Sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Erst am Montagmorgen wurde dann entdeckt, dass an drei Fahrzeugen, die zwischen Sonntag, 15.30 Uhr, und Montag, sieben Uhr, im Bereich dieser gemeinnützigen Einrichtungen geparkt waren, möglicherweise von ein und demselben Kriminellen teils alle vier Reifen beschädigt wurden. Die entstandenen Sachschäden dürfte sich bisherigen Erkenntnisse zufolge auf mindestens 1.000 Euro summieren. Ob die Tat in Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen in der Nacht zum 20.11. in der Ziegeleistraße stehen, wird geprüft. Wie bereits berichtet hatte, hat dort hat ein Unbekannter an insgesamt acht auf dem Areal einer gemeinnützigen Einrichtung geparkte Fahrzeugen die Reifen beschädigt. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07432/955-0 um Hinweise. (cw)

Hechingen (ZAK): Schweißgerät in Brand geraten

Zum Brand in einer Firma in der Straße Im Nasswasen sind die Einsatzkräfte am Montagmittag ausgerückt. Gegen 12.25 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem es in der Firma zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war. Wie sich herausstellte war in einer Schweißkabine ein Schweißgerät vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Die Feuerwehr, die mit rund 40 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand, sodass der Rettungsdienst, der mit drei Fahrzeugen vor Ort war, nicht eingesetzt werden musste. Der Sachschaden an dem Schweißgerät dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 4.000 Euro belaufen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell