Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Täter nach Diebestour aus Autos gestellt

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Samstag, den 18. Mai, auf Sonntag, den 19. Mai, registrierte die Oldenburger Polizei im Ortsteil Wechloy insgesamt fünf Diebstähle aus zum Teil unverschlossenen Autos. Ein 31-jähriger Oldenburger konnte als Beschuldigter noch im Nahbereich gestellt werden.

In der Samstagnacht, etwa 02.30 Uhr, hörte eine Anwohnerin in der Dürerstraße in Oldenburg verdächtige Geräusche. Aus ihrem Fenster konnte sie dann beobachten wie ein Mann an ihrem Auto stand und u. a. Kleidung entwendete. Dank der guten Beschreibung des nun flüchtenden Täters konnte dieser noch auf der Anfahrt von einer Polizeistreife gestellt werden. Er wurde mit Diebesgut von mehreren Taten angetroffen. Aufgrund einer blutenden Handverletzung wurde der 31-Jährige mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

In der Nacht und am folgenden Morgen wurden im Umfeld der Dürerstraße an insgesamt fünf Autos Diebstähle festgestellt. An allen Autos waren Blutspuren feststellbar. Teile des aufgefundenen Diebesgutes konnten bereits wieder ausgehändigt werden.

Die Polizei Oldenburg hat fünf Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls aus Pkw eingeleitet. Mögliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441 790 4115 entgegen.

Da bei mindestens zwei Taten die Autos nicht verschlossen waren, weist die Polizei nachdrücklich darauf hin nach dem Parken von Fahrzeugen diese auch abzuschließen. (+622246; +622891)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell