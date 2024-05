Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Friedlicher Verlauf der Oldenbora 2024+++

Oldenburg (ots)

Am Pfingstsonntag feierten etwa 11.000 Besucher in ausgelassener Stimmung am Beachclub in Nethen die "Oldenbora 2024". Aus polizeilicher sich verlief die Oldenbora überwiegend friedlich. Es kam zu einigen wenigen festivaltypischen Straftaten, insgesamt drei Körperverletzungen mussten die eingesetzten Beamten aufnehmen, wobei es zu einer Widerstandhandlung kam. Einige Personen erhielten aufgrund ihres nicht akzeptablen Verhaltens einen Platzverweis für das Gelände. Dank der großen Anzahle des eingesetzten Ordnerpersonals konnten die Verkehrsströme auf der An- und Abfahrt ohne größere Probleme geregelt werden. Bei der Polizei abgegebene Fundsachen werden in den nächsten Tagen bei der Gemeinde Rastede abgegeben und können dort durch die Eigentümer abgeholt werden.

