Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nachtrag zu Gebäudebrand in Metzingen; Brand; Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Technischer Defekt löst Gebäudebrand aus - Nachtrag zur Pressemeldung vom 24.11.2025 / 18.10 Uhr

Ein technischer Defekt an der elektrischen Einrichtung dürfte dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge die Ursache für den Brand eines als Gaststätte und Wohnhaus genutzten Doppelhauses in der Metzinger Innenstadt am Sonntag, dem 24.11.2024, gewesen sein. Wie bereits berichtet, war es an diesem Sonntag, gegen 15.20 Uhr, in der Pfleghofstraße aus zunächst noch ungeklärter Ursache zum Brand in einem der Gebäudeteile gekommen, der in der Folge schnell auf den anderen Gebäudeteil übergegriffen hat. Dabei wurde das Gebäude so schwer beschädigt, dass es nicht mehr bewohnbar ist. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese Ermittlungen, zu denen auch ein Sachverständiger hinzugezogen wurde, ergaben keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung. Vielmehr dürfte ein Defekt an der Hauselektrik in dem historischen Gebäude zu dem verheerenden Feuer geführt haben. (cw)

Denkendorf (ES): Kabelrollen in Brand geraten

Einige hundert Euro Sachschaden sind bei einem Brand am Dienstagmittag, gegen 12.25 Uhr, in der Albstraße entstanden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge hatten die Kabelrollen im Zuge von Dichtungsarbeiten mit einem Gasbrenner bei dortigen Bauarbeiten Feuer gefangen. Sie konnten durch die Feuerwehr jedoch rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. (mr)

Reichenbach (ES): Verletzte bei Lkw-Unfall auf B 10

Ein Lkw-Unfall mit Verletzten hat sich am Dienstagmittag auf der B 10 in Fahrtrichtung Göppingen ereignet. Kurz vor 13.30 Uhr war dort ein 62-Jähriger mit seinem Scania-Laster auf der rechten Fahrspur unterwegs und fuhr zwischen den Anschlussstellen Reichenbach/Hochdorf und Ebersbach wohl nahezu ungebremst auf einen Verkehrssicherungsanhänger der Straßenmeisterei auf. Dieser war aufgrund von Grünschnittarbeiten und der dafür erforderlichen Sperrung des Stand- sowie des rechten Fahrstreifens aufgestellt worden. Bereits zuvor hatte ein Vorwarnfahrzeug auf die Arbeiten hingewiesen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Anhänger unter den davorstehenden MAN-Lkw geschoben. Dessen Fahrer im Alter von 29 Jahren wurde nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Ebenso der Unfallverursacher. Beide Männer wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in umliegende Kliniken gebracht. Der Laster des Unfallverursachers sowie der Verkehrssicherungsanhänger mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich einer vorläufigen Schätzung zufolge auf insgesamt 45.000 Euro belaufen. Im Zuge der Unfallaufnahme sowie der Bergungsmaßnahmen war eine kurzzeitige Vollsperrung der Richtungsfahrbahn erforderlich. Durch den Unfall kam es zu einem kilometerlangen Rückstau. (mr)

Tübingen (TÜ): Zweirad-Lenker bei Unfall verletzt

Zur Kollision zwischen einem Zweirad und einem Auto ist es am Dienstagvormittag in Tübingen gekommen. Kurz vor zwölf Uhr war ein 45 Jahre alter Mann mit seinem Kleinkraftrad auf der Waldhäuser Straße unterwegs und wollte nach links in die Straße Waldhausen einbiegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ordnete sich der Mann jedoch nicht links ein. Zeitgleich setzte eine 78-jährige Mercedes-Fahrerin zum Überholen an, worauf die Fahrzeuge zusammenstießen. Der Mann stürzte darauffolgend zu Boden. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen musste er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht werden. (mr)

Meßstetten (ZAK): Hoher Sachschaden durch Glatteisunfall

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden hat sich am Dienstagmorgen in der Lochbrunnenstraße ereignet. Gegen 8.45 Uhr befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Mercedes Lkw die K7148 von Hartheim nach Meßstetten. An der Kreuzung zur L433 wollte der Mann nach links abbiegen, fuhr jedoch aufgrund der dort vorherrschenden Straßenglätte mit seinem Lkw geradeaus über den Kreuzungsbereich in die Lochbrunnenstraße, wo er zunächst mit einem auf der linken Fahrbahnseite geparkten Pkw kollidierte. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls nach vorne geschoben und prallte gegen ein Firmentor. Der Lkw des 53-Jährige schleuderte im weiteren Verlauf nach rechts und kollidierte dort mit am Straßenrand angebrachten Schutzplanken, wo das Fahrzeug zum Stillstand kam. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, jedoch beträgt der Schaden am Lkw mindestens 10.000 Euro und am geparkten Pkw etwa 9.000 Euro. Die Beschädigungen an den Schutzplanken werden auf circa 1.500 Euro beziffert und der Sachschaden am Tor auf rund 3.000 Euro. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell