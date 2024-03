Freiwillige Feuerwehr Borgentreich

FW Borgentreich: Unfall mit einem Schulbus. 12 Fahrgäste sind betroffen!

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Borgentreich wurden am Nachmittag des 15.03.24 um 13:46 Uhr auf den Busbahnhof des Schulgeländes in Borgentreich gerufen. Ein mit 12 Kindern besetzter Bus, geriet gegen eine Krahnfahrzeug. Der Fahrer des Busses, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, durch einen medizinisch Notfall. Er lenkte den Bus auf eine geparkten Krahn. Zum Glück ereignete sich der Unfall im Moment des Anfahren des Busses, so hatte er nur eine geringe Geschwindigkeit. Der Fahrer und alle Fahrgäste konnten den Bus selber verlassen. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst aufgenommen und in ein Krankenhaus verbracht. Ein weiter Jugendlicher wurde von Rettungsdienst ambulant behandet. Die weiteren 11 unverletzten Kinder wurden umgehend wieder in die Grundschule verbracht und betreut. Die Schule informierte die Eltern der Kinder und diese wurden dann auch von den Eltern in der Schule abgeholt.

Die Feuerwehr war mit 15 Einsatzkräfte vor Ort.

