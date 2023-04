Freiwillige Feuerwehr Borgentreich

FW Borgentreich: Längere Einsatzdauer bei einem Kaminbrand in Borgentreich.

Um 15:46 Uhr wurde die Feuerwehr Borgentreich in die Mauerstrasse nach Borgentreich alarmiert. Ein Fußgänger hatte einen stark qualmenden Kamin gemeldet. Auf das Stichwort Kaminbrand rückte dann der Löschzug Borgentreich aus. Die erste Erkundung ergab das der Kamin verstopft war. Die Außentemperatur am Kamin war in manchen Bereichen schon auf 60-80 Celsius angestiegen. Der alarmierte Schonsteinfeger kehrte den Kamin. Auch wurde, auf Weisung des Schornsteinfegers, ein Feuerlöscher in allen Bereichen des Kamins eingesetzt. Durch die Kehrarbeiten gelang Glut bis an den oberen Kopf den Schonsteines. Die Glut fiel auch auf das Dach des Gebäudes. Das Dach wurde daher, von der Feuerwehr, mittels eines C-Rohres gekühlt. Das Brandgut wurde dann von einem Trupp unter Atemschutz aus dem Kamin gegehrt und nach außen verbracht. Dort wurde es dann endgültig abgelöscht. Abschließend wurde das gesamte Gebäude noch entraucht. In Absprache mit dem Schornsteinfeger wurde eine stündliche Kontrolle des Kamins durch die Feuerwehr vereinbart. Die letzte Kontrolle soll dann um 21:00 Uhr stattfinden. Die Feuerwehr Borgentreich war mit 19 Kammeraden im Einsatz.

