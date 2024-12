Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Firmeneinbrüche; Verkehrskontrollen; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Pliezhausen (RT): In mehreren Firmen eingebrochen (Zeugenaufruf)

Im Gewerbegebiet in Pliezhausen haben Einbrecher in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ihr Unwesen getrieben. Gegen fünf Uhr morgens war die Polizei von einer Sicherheitsfirma alarmiert worden, nachdem in einem Betrieb in der Karl-Benz-Straße ein Einbruchsalarm ausgelöst worden war. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass Unbekannte gewaltsam ein Fenster aufgehebelt hatten. Bei ihren weiteren Tatausführungen wurden sie dann offenbar von der Alarmanlage gestört und ergriffen die Flucht. Bei den nachfolgenden Fahndungsmaßnahmen stellte sich heraus, dass die Kriminellen in mindestens fünf weitere Firmen in der Karl-Benz-Straße, in der Robert-Bosch-Straße und in der Daimlerstraße gewaltsam eingedrungen waren. In den Betrieben wurden in den Innenräumen teils Türen aufgebrochen, Schränke, Schubladen, Schreibtische und sonstiges Inventar durchwühlt. Was gestohlen wurde, ist wie die Höhe der Sachschäden noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die dort im Zeitraum von Dienstag, 19 Uhr, bis Mittwochmorgen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07121/9611-0 zu melden. (cw)

Wernau (ES): Transporter mit zahlreichen Verkehrsverstößen

Die Spezialisten der Verkehrspolizei Esslingen haben am Mittwochvormittag bei Kontrollen von Transportfahrzeugen im Stadtgebiet von Wernau zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt. So kontrollierten die Beamten einen Mercedes Transporter, der Altreifen transportierte und hierbei um 17 Prozent überladen war. Zudem hielt der 59-jährige Fahrzeuglenker nicht die abfallrechtlichen Vorschriften eines solchen Transports durch eine entsprechende Genehmigung oder Kennzeichnung ein. Bei der Kontrolle eines VW Crafter und dem 39-jährigen Fahrer stellte sich heraus, dass dieser im gewerblichen Güterverkehr tätig ist und keinerlei vorgeschriebene Nachweise zu seinen Lenk- und Ruhezeiten führte. Zudem wies das Fahrzeug gleich mehrere technische Mängel auf. Die Verantwortlichen sehen nun entsprechenden Anzeigen entgegen. (gj)

Haigerloch (ZAK): Unfall beim Überholen (Zeugenaufruf)

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Dienstagvormittag auf der B 463 bei Haigerloch ereignet. Gegen 9.45 Uhr war ein 70 Jahre alter Mann mit einem Subaru auf der Bundesstraße in Richtung Empfingen unterwegs und setzte kurz vor Ende des dreispurig ausgebauten Teilstücks zum Überholen eines vorausfahrenden Mercedes Atego-Lkw an, der von einem 40-Jährigen gelenkt wurde. Der Subaru fuhr anschließend über die Sperrfläche und kollidierte beim Einscheren auf die rechte Spur mit dem dort befindlichen Laster. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw vor dem Atego gedreht und schleuderte im weiteren Verlauf in die rechten Leitplanken. Der Lkw wiederum kam auf der folgenden Linksabbiegerspur zum Stehen. Beim Unfall erlitten der Subaru-Lenker sowie seine 69-jährige Beifahrerin ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst, der auch mit einem Notarzt vor Ort war, brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Während sich am Lkw der Schaden auf circa 5.000 Euro beläuft, dürfte am nicht mehr fahrtauglichen Subaru wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 40.000 Euro entstanden sein. Aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. Zeitweise musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07471/9880-0 beim Polizeirevier Hechingen zu melden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell