Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Taxifahrer angegriffen

Eine Taxifahrt von Ulm nach Langenau endete mit zwei verletzten Personen

Ulm (ots)

Am frühen Samstagmorgen ließ sich ein junger Mann mit einem Taxi von Ulm nach Langenau fahren. In der dortigen Hindenburgstraße sprang der Mann eilig aus dem Taxi und versuchte zu fliehen, ohne zuvor seine Taxirechnung in Höhe von 56,- Euro zu begleichen. Aufgrund seiner offensichtlich nicht unerheblichen Alkoholisierung stürzte der Mann jedoch eigenverschuldet zu Boden und zog sich Verletzungen an Armen und Beinen zu. Der nacheilende Taxifahrer half dem Mann vom Boden auf und nahm dessen, aus der Tasche gefallenes Mobiltelefon als Pfand an sich, um an sein Fahrtgeld zu gelangen. Im Laufe des daraus resultierenden Streits, stieß der junge Mann den Taxifahrer so stark, dass dieser zu Boden stürzte und sich an der Hand verletzte. Weitere Angriffe auf den Taxifahrer konnten durch einen hinzugekommenen Passanten, sowie einen weiteren Taxifahrer verhindert werden. Einen angebotenen Atemalkoholtest der Polizei verweigerte der junge Mann, jedoch war ihm seine Alkoholisierung deutlich anzumerken. Gegen ihn wird nun wegen Betrugs und Körperverletzung ermittelt.

