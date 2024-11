Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Schaden von rund 5.000 Euro verursacht und weggefahren

Zeugen sucht die Polizei nach einem Unfall am Mittwoch oder Donnerstag in Niederstotzingen.

Zwischen 18 und 9 Uhr stand ein Pkw in der Danziger Straße. Der Opel parkte am rechten Straßenrand und wurde von einem Unbekannten beschädigt. Aufgrund der Spuren war der Flüchtige wohl mit hoher Geschwindigkeit von der Danziger Straße in Richtung Königsberger Straße unterwegs und in den Opel gekracht. Um den entstandenen Schaden hat sich der Unfallverursacher nicht gekümmert. Seine Erreichbarkeit hinterließ er ebenfalls nicht. Dafür aber seine Spuren. Die haben die Ermittler vom Polizeirevier Giengen nun gesichert. Deshalb wissen die Beamten, dass der Unbekannte mit einem gelben oder orange Fahrzeug unterwegs war. Ihn und dessen Fahrzeug, das auch erheblich beschädigt sein muss, sucht nun die Polizei. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Tel. 07322/9653-0 entgegen.

