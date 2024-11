Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee - Kind beim Versuch die Fahrbahn zu queren von Fahrzeug erfasst

Ulm (ots)

Am Freitagmittag ereignete sich in Ettlenschieß ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Gegen 12:45 Uhr wollte ein 7-jähriges Mädchen in der Dorfstraße fußläufig die Straßenseite wechseln. Sie übersah hierbei aufgrund eingeschränkter Sicht durch verkehrsbedingt wartende Fahrzeuge, sowie nebligen Witterungsbedingungen, ein herannahendes Fahrzeug. Die 56-jährige Pkw-Lenkerin hatte keine Chance noch rechtzeitig zu bremsen und erfasste das plötzlich auf die Fahrbahn tretende Mädchen mit geringer Geschwindigkeit. Das Kind wurde in Folge des Aufpralls auf die Motorhaube des Fahrzeugs aufgeladen und anschließend auf den Asphalt abgeworfen. Nach ersten Untersuchungen durch den Rettungsdienst vor Ort wurde das Mädchen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Letztendlich wurde das Mädchen glücklicherweise nur leicht verletzt, da es sich außer Prellungen und Schürfwunden keine schwerwiegenden Verletzungen zuzog.

