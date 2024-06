POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung an Auto - Zeugen gesucht

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Freitag (21.06.2024) gegen 00.30 Uhr kontrollierte die Polizei eine alkoholisierte Person in ihrem Fahrzeug und stellte den Fahrzeugschlüssel sicher. Die Polizei kontrollierte in der Haspingerstraße eine Person in einem abgestellten Auto. Die Person war deutlich alkoholisiert. Ein durchgeführter, freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Polizei belehrte ...

